Артисты тюркоязычных стран провели видеофестиваль туркменского танца куштдепди

Тема развития культурного диалога была обсуждена в ходе онлайн-встречи руководства Министерства культуры Туркменистана с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым. Во встрече через видеосвязь также приняли участие артисты тюркоязычных стран и тюркоязычных регионов России и Молдавии.

В ходе переговоров была подчеркнута важность развития культурного партнерства между народами и популяризации их достижений в искусстве.

После официальной части встречи с поздравлениями туркменскому народу в связи с 25-й годовщиной нейтралитета Туркменистана, выступили артисты из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, российских регионов – Башкортостана и Татарстана, а также из Гагаузии (Молдавия).

Все вместе они провели зажигательный видеофестиваль «Куштдепди», в ходе которого артисты стран-членов ТЮРКСОЙ спели и станцевали этот старинный обрядовый танец туркмен. Завершился музыкально-этнографический марафон выступлением Государственного ансамбля танца Туркменистана.

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