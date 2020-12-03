Президент Туркменистана принял участие в открытии нового комплекса МВД по уничтожению наркотиков

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии нового комплекса МВД Туркменистана для утилизации наркотических и других психотропных средств, изъятых из незаконного оборота.

Комплекс построен в пустыне Каракумы в 100 километрах севернее Ашхабада. На объекте установлены три современные печи крытой и открытой формы. Передовые технологии, используемые в процессе уничтожения наркотиков, наиболее эффективны и безопасны как для здоровья людей, так и для экологии в целом.

Глава государства собственноручно отправил несколько пакетов контрабандного товара в раскаленное жерло печи, построенной согласно международным нормам и гарантирующей полное уничтожение наркотических средств. Присутствовавшие здесь руководители военных и правоохранительных ведомств последовали примеру главы государства и приняли участие в акции сожжения наркотиков и психотропных веществ.

Традиционно акции по уничтожению изъятых наркотиков проводятся в Туркменистане ежегодно 26-го июня, когда отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В нынешнем году это мероприятие организовано по случаю церемонии открытия нового комплекса.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов провел здесь выездное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана. Открывая заседание, глава государства отметил, что сегодня был введен в строй новый комплекс утилизации наркотических и других средств, изъятых из незаконного оборота, и путем сжигания были уничтожены более 122 килограммов наркотических средств.

«Наркотики оказывают негативное влияние и пагубное воздействие на здоровье человека, генофонд человечества, в том числе туркменской нации. В этой связи мы и впредь должны вести бескомпромиссную борьбу с этим злом», – подчеркнул туркменский лидер.

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