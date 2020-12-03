Туркменистан выразил соболезнование Ирану в связи с гибелью иранского ученого

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Гуламом Аббасом Арбабом Халесом.

В ходе встречи глава туркменского внешнеполитического ведомства передал послу Ирана письмо-соболезнование, адресованное главе МИД ИРИ в связи с гибелью иранского ученого, руководителя Организации по исследованиям и инновациям при Министерстве обороны Ирана Мохсена Фахризаде в результате совершенного на него покушения.

В послании, в частности, говорится, что Туркменистан решительно осуждает это преступление, и, опираясь на основные принципы Устава ООН, подчеркивает, что любые проявления насилия, особенно те из них, которые приводят к человеческим жертвам, являются грубыми нарушениями норм национального и международного права, попранием высоких гуманистических ценностей.

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