В столице Туркменистана состоялась международная конференция по энергетике

В Ашхабаде состоялась международная научно-практическая конференция «Стабильное сотрудничество в сфере энергетики – важнейшее условие глобального развития».

В конференции, приуроченной к 25-летию нейтралитета Туркменистана, приняли участие свыше 220 делегатов из 32 стран. Это руководители и представители 80 нефтегазовых компаний, профильных министерств, ведомств, международных организаций, финансовых институтов, дипломаты, ученые и журналисты. Из-за введенных в мире ограничений на международные поездки 120 зарубежных делегатов присоединились к дискуссиям на актуальные темы онлайн.

На конференции был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с развитием международного сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено энергетической дипломатии Туркменистана. В этой связи выступившие на форуме отметили актуальность проекта строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

В рамках форума состоялись онлайн встречи между руководителями структурных подразделений туркменского ТЭК и их потенциальными партнерами, в ходе которых были обсуждены стратегические направления взаимодействия в нефтегазовой отрасли.

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