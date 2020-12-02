В Ашхабаде открылась международная выставка в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась международная выставка, посвящённая 25-летию нейтралитета страны. В смотре принимают участие 37 министерств и ведомств, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана и другие структуры. Также в выставке посредством видеосвязи принимают участие и представители зарубежных компаний.

Праздничная акция продлится до Дня нейтралитета (отмечается 12 декабря), каждый день ее посвящен одной из сфер национальной экономики. Открыли этот цикл сферы торговли и предпринимательства, представившие на выставке продукцию, выпускаемую в Туркменистане. Это продовольствие, хозяйственные товары, текстильные изделия, мебель, электронное оборудование и современная бытовая техника. Экспоненты представили также достижения в области науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Также в рамках тематической выставки в большом зале Торгово-промышленной палаты состоялась конференция, организованная Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

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