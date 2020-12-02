Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел в режиме онлайн рабочее совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса страны. Во встрече приняли участие ряд вице-премьеров и руководители структурных подразделений ТЭК.

На совещании были обсуждены вопросы совершенствования работы нефтегазового комплекса, в частности разведки, добычи и переработки нефти и газа, а также поставки углеводородных ресурсов на внешние рынки.

Заслушав отчеты глав ведомств, в ходящих в ТЭК, туркменский лидер поставил ряд задач по выполнению государственных программ развития нефтегазового комплекса, являющегося базовой отраслью туркменской экономики. В частности, было поручено повысить объемы добычи сырой нефти за счет использования современных технологий и добиться бесперебойной поставки нефти на Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов.

Учитывая значительные капвложения государства в отрасль, глава государства в числе первоочередных задач назвал повышение производительности и рентабельности предприятий ТЭК. Подчеркнув, что постоянный контроль над динамикой структуры расходов и снижением себестоимости продукции является актуальным требованием времени, президент страны дал соответствующим руководителям ряд конкретных поручений.

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