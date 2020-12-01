Состоялись онлайн-переговоры межпарламентской группы дружбы Туркменистана и Узбекистана

Приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе онлайн-встречи членов межпарламентской группы дружбы Туркменистана и Республики Узбекистан.

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему развитию контактов по направлениям, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули актуальность укрепления связей между законодательными органами двух государств-соседей. Особое внимание в ходе встречи было уделено расширению взаимодействия в рамках международных организаций, обмена опытом в области законодательства и в сфере культурных связей.

На переговорах было подчеркнуто, что развитие тесного партнерства, в первую очередь с государствами-соседями, является приоритетным направлением внешнеполитической стратегии Туркменистана.

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