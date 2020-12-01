Туркменистан предлагает ШОС развивать партнерство на транспорте и в энергетике

Туркменистан предлагает странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивать взаимодействие на транспорте и в энергетике, сообщает туркменский МИД. Об этом вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов сообщил на заседании Совета глав правительств ШОС, состоявшегося в режиме онлайн.

«Среди ключевых тем обсуждения на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС, прошедшего в режиме онлайн, было торгово-экономическое сотрудничество и транспортная взаимосвязь с учетом последствий, вызванных глобальной пандемией», – говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Туркменистана отметил актуальность использования потенциала ШОС в развитии торгово-экономических связей и провел параллель между задачами, которые ставят перед собой Туркменистан и ШОС. Он уделил особое внимание инициативам Ашхабада в области транспорта, направленным на соединение магистральных потоков по линиям Юг-Север и Восток-Запад, что создает дополнительные возможности для диверсификации евразийских торгово-экономических связей и стимулирования межрегионального партнерства.

В этой связи министр предложил разработку совместных проектов, в том числе посредством использования многопрофильной портовой инфраструктуры, созданной на каспийском побережье Туркменистана, и возможностей туркменского торгового флота.

Также глава МИД Туркменистана отметил, что Ашхабад открыт для диалога по расширению сотрудничества в области энергетики путем объединения потенциалов Туркменистана и ШОС в реализации крупных инфраструктурных проектов, диверсификации энергетических потоков на евроазиатском пространстве. В этой связи Мередов подчеркнул стратегическую важность строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, который среди прочего призван оказать благоприятный эффект на укрепление региональной стабильности и восстановление экономики Афганистана. «Туркменистан готов обсуждать с ШОС разработку взаимоприемлемых проектов, в том числе в области промышленности, транспорта, высоких технологий и других отраслях», – сказал он.

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