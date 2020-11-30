Президент Туркменистана поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США

Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил поздравления Джозефу Байдену по случаю его избрания на пост президента Соединенных Штатов Америки.

В своем послании глава государства отметил, что Туркменистан высоко оценивает нынешний уровень отношений с США и придает большое значение дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества на принципах равноправия, взаимоуважения и защиты обоюдных интересов.

«Твердо уверен, что дружба, взаимопонимание и заинтересованные партнерские отношения между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки будут и впредь укрепляться на благо народов обеих стран», – подчеркнул лидер нации.

Пользуясь возможностью, президент Туркменистана адресовал Джозефу Байдену пожелания крепкого здоровья, счастья и больших успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания США.

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