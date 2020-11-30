На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 69 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 69 сделок на 47 миллионов 697 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели автобензин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана закупили автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Карбамид (госконцерн «Туркменхимия») стал предметом сделок представителей деловых кругов Великобритании, а полиэтилен высокой плотности – России и Турции. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Пакистана, Афганистана и Киргизии были реализованы ковры ручной работы, крашеные махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа и джинсовая ткань.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Казахстана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на 25 миллионов 402 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили грузовой автотранспорт и хлопок-волокно на 40 миллионов 19 тысяч манатов.

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