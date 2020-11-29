Президенты Туркменистана и Афганистана провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани.

Стороны обменялись мнениями относительно партнерства в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. По мнению сторон, примером плодотворного сотрудничества служат такие проекты, как строительство транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Особое внимание стороны уделили завершению строительства железной дороги Акина – Андхой, которое осуществляется совместными усилиями Туркменистана и Афганистана. В перспективе эту стальную магистраль планируется продлить до границы с Таджикистаном с дальнейшим выходом на государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе переговоров президент Туркменистана отметил, что в ближайшее время в Афганистан будет направлен туркменский гуманитарный груз – лекарственные средства, медицинские препараты, продовольственная, текстильная и хозяйственная продукция. От имени афганского народа президент Афганистана выразил признательность туркменскому лидеру за солидарность и поддержку.

Обсуждая вопросы мировой повестки дня, главы двух государств отметили необходимость выработки согласованного подхода к решению актуальных проблем современности, одной из которых является пандемия COVID-19, оказывающая негативное влияние на международные экономические отношения и жизнь многих государств и народов.

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