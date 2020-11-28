Президент Туркменистан встретился с профессором университетской клиники Мюнхена

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял профессора университетской клиники Гроссхадерн города Мюнхена (ФРГ) Клауса Пархофера.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что с первых лет независимости одним из ключевых векторов государственной политики Туркменистана является создание качественной системы здравоохранения. Туркменский лидер отметил эффективный характер взаимодействия со специалистами ведущих научно-клинических центров ФРГ, являющимися давними партнерами туркменских медиков.

В продолжение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и его гость обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества туркменского и германского здравоохранения, включая широкое использование виртуальных, цифровых технологий для проведения онлайн-конференций и семинаров с участием медиков двух стран. Стороны также затронули тему продолжающейся в мире пандемии коронавируса, ставшей самым серьезным за последние десятилетия вызовом для всего человечества.

В заключение Клаус Пархофер поздравил главу государства с приближающейся 25-й годовщиной нейтралитета Туркменистана и высказал наилучшие пожелания в адрес туркменского народа.

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