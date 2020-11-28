Туркменистан и Россия обсудили афганское урегулирование

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев обсудил в режиме онлайн со специальным представителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым вопросы афганского урегулирования.

Стороны обменялись мнениями относительно проблем, связанных с оказанием содействия межафганским переговорам. В этой связи туркменская сторона отметила актуальность инициатив Ашхабада, готового представить свое политическое пространство для одного из последующих раундов межафганского диалога.

Также была выражена приверженность правительства Туркменистана содействию социально-экономическому развитию Афганистана, включая строительство социальных объектов на территории соседней страны на безвозмездной основе.

В ходе переговоров замглавы МИД Туркменистана особое внимание уделил важности строительства газопровода ТАПИ, электроэнергетических и коммуникационных линий по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также прокладки железнодорожных магистралей между Туркменистаном и Афганистаном. Стороны отметили значимость данных проектов для восстановления афганской экономики и ее интеграции в мировое экономическое пространство.

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