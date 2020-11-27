Туркменистан принял участие в международной конференции по борьбе с экстремизмом в Центральной Азии

Туркменистан принял участие в конференции высокого уровня «Предупреждение насильственного экстремизма в Центральной Азии: региональный прогресс и путь вперед». Форум был организован Региональным центром ПРООН в Стамбуле в режиме онлайн.

Во встрече приняли участие руководители и представители региональных структур ООН, а также заместители министров иностранных дел центральноазиатских государств. Туркменистан на конференции был представлен заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым.

Участники форума обсудили принимаемые усилия по предотвращению насильственного экстремизма в регионе и отметили необходимость развития сотрудничества для поиска более эффективных региональных стратегий. В этой связи туркменский представитель подчеркнул актуальность нейтралитета, который может служить основой для противодействия отдельным сегментам насильственного экстремизма. Туркменская сторона отметила важность инициативы Ашхабада по расширению международной правовой базы для практической реализации потенциала нейтралитета.

Кроме того, была подчеркнута значимость Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития, основанная Туркменистаном на площадке ООН при поддержке стран-членов ООН. В этой связи замглавы туркменского МИД рассказал о работе, намеченной на предстоящую сессию Генассамблеи ООН, по разработке свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов.

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