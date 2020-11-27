Туркменистан примет чемпионат мира по велотреку в октябре 2021 года

Туркменистан начал подготовку к проведению чемпионата мира по велотреку, который пройдет в стране с 13 по 17 октября 2021 года. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Постановление главы государства предписывает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана совместно с туркменской Федерацией велоспорта и Международным союзом велосипедистов провести 13-17 октября 2021 года в велотрековом спортивном комплексе Олимпийского городка Ашхабада чемпионат мира по велотреку.

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