Госконцерн «Туркменнефть» продлит сотрудничество с компанией «Татнефть» еще на 8 лет

Госконцерн «Туркменнефть» еще на 8 лет продлит сотрудничество с российской компанией из Татарстана «Татнефть» в области повышения нефтеотдачи скважин нефтегазового месторождения Готурдепе. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает госконцерну «Туркменефть» заключить с публичным акционерным обществом «Татнефть» дополнительное соглашение к контракту о выполнении услуг по повышению дебита нефтяных скважин на нефтегазовом месторождении Готурдепе и продлить срок контракта на 8 лет. Контракт между госконцерном «Туркменефть» и компанией «Татнефть» был заключен в соответствии с постановлением президента Туркменистана от 2010 года.

Как говорится в документе, сотрудничество с «Татнефтью» продлено в целях успешного решения задач, поставленных перед нефтегазовым комплексом Туркменистана, а также повышения продуктивности нефтяных скважин посредством внедрения в производство современных технологий и специального оборудования.

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