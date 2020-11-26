|26.11.20 10:46
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Туркменистан принял участие в форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»
Туркменистан принял участие в 13-м форуме сотрудничества «Центральная Азия -Республика Корея». О позиции Ашхабада по различным аспектам взаимодействия было рассказано в видеообращении вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова.
Глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил, что Туркменистан выступает за улучшение инвестиционного климата в регионе и приветствует «новую северную экономическую политику», которая созвучна туркменской концепции возрождения Великого Шелкового пути.
По итогам заседания участники приняли совместное заявление форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» и план действий секретариата форума на 2021 год.
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