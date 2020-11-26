Туркменистан принял участие в форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»

В здании Посольства Туркменистана в Республике Беларусь состоялся брифинг по случаю 25-летия нейтралитета Туркменистана. В нем приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь, а также корреспонденты средств массовой информации. Активное участие в мероприятии также приняли представители белорусских вузов, в том числе студенты, как из числа граждан Туркменистана, так и других стран.