Сопредседатели туркменско-российской межправительственной комиссии провели переговоры

Сопредседатели Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провели онлайн-переговоры. Во встрече также приняли участие руководители ряда министерств и ведомств двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития партнерства в торгово-экономической сфере, а также в области промышленности и финансов. Особое внимание стороны уделили аспектам взаимодействия в области образования и совершенствования механизма партнерства в этой сфере.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Туркменистана и Российской Федерации по сотрудничеству в сфере электроэнергетики.

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