Президент Туркменистана открыл главную мечеть Балканского велаята

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят (область), где принял участие в торжественной церемонии открытия главной мечети региона.

Общая площадь беломраморного храмового комплекса, построенного в административном центре области - городе Балканабате, составляет более 14 гектаров. Комплекс включает в себя четыре минарета высотой 63 метра, украшенных орнаментами, характерными для исламской культуры. В двухэтажном здании мечети расположен молельный зал на 3 тысячи мест. В религиозный комплекс также входят специальное здание для проведения садака (ритуальных трапез) на 1500 мест и гостиница для паломников.

Дав благословение открытию новой мечети, глава государства прошел в здание, где по завершении молитвы передал новой мечети исламские реликвии, полученные из Мекки. Муфтий Туркменистана ознакомил главу государства с особенностями новой мечети и рассказал о значении надписей, украшающих стены храма. Затем туркменский лидер в трапезном зале за счет своих авторских гонораров за написанные книги дал праздничный ритуальный обед по случаю открытия новой мечети.

По окончании трапезы Гурбангулы Бердымухамедов обратился к ее участникам и всем соотечественникам с добрыми пожеланиями.

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