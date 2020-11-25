В Ашхабаде открылась международная конференция «Туркментел-2020»

В Ашхабаде открыта XIII международная конференция по цифровой экономике и инновационным технологиям «Туркментел-2020», организаторами которой выступили агентство «Туркменсвязь» и Торгово-промышленная палата Туркменистана. Главная цель этого специализированного форума – развитие международного сотрудничества в телекоммуникационном секторе туркменской экономики.

Из-за введенных в мире ограничений на международные поездки конференция впервые проводится не только в очном, но и в онлайн-формате для иностранных участников форума.

В этом году в конференции «Туркментел-2020» принимают участие около 300 делегатов из 21 страны мира, в том числе представители Афганистана, Азербайджана, Белоруссии, России, Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, США и ряда других государств.

В ходе пленарного заседания первого дня форума были обсуждены вопросы цифровой трансформации инновационных, информационных и коммуникационных технологий в Туркменистане. Также докладчики обсудили мировой опыт цифровизации и современные тренды в этой сфере.

В ходе конференции обсуждаются такие темы, как спутниковая стратегия и передовой опыт, развитие сектора фиксированной и мобильной связи, а также проблемы кибербезопасности.

Делегаты форума получили полную информацию о состоянии, перспективах и инвестиционной привлекательности туркменского комплекса связи, а также смогли провести соответствующие переговоры на предмет дальнейшей работы на туркменском рынке коммуникаций.

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