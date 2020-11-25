Новый посол Японии вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки.

В ходе беседы глава государства и японский полпред отметили стратегический характер межгосударственного партнерства, развивающегося также и в многостороннем формате. По мнению сторон, об этом свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках региональных и международных организаций, а также взаимодействие в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

Стороны подчеркнули наличие перспектив для расширения экономических связей. Здесь в качестве примеров были приведены промышленные комплексы, построенные при участии Японии в Мары (производство аммиака и карбамида), Гарабогазе (производство карбамида), Киянлы (производство полиэтилена и полипропилена) и Ахалской области (производство синтетического бензина). На переговорах было подчеркнуто, что в настоящее время при участии японских партнеров ведется строительство современной газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте (области).

Президент Туркменистана и посол Японии также обсудили развитие двустороннего партнерства по линиям науки, образования и культуры.

© TURKMENISTAN.RU, 2020