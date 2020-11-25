Туркменистан направит в Афганистан гуманитарную помощь

Туркменистан окажет Афганистану гуманитарную помощь и направит в соседнюю страну лекарства, медицинские средства, продовольствие, текстильную и другую продукцию. Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей страны безвозмездно передать афганской стороне в качестве гуманитарной помощи медикаменты, медицинские средства, продовольственную, текстильную и хозяйственную продукцию.

Документом также предписано соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам оказать содействие МИД Туркменистана в подготовке, отправке и организованной передаче гуманитарной помощи афганской стороне.

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