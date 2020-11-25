МИД Туркменистана подписал соглашение о сотрудничестве с МТРК «Мир»

В МИД Туркменистана в режиме онлайн состоялась встреча с председателем Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радиком Батыршиным. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области информационного обмена и взаимодействия по линии СМИ.

На переговорах было отмечено, что туркменская сторона рассматривает МТРК «Мир» как одну из ведущих телерадиовещательных компаний с многомиллионной аудиторией, выполняющей важную миссию в укреплении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между странами и народами.

Состоялось обсуждение практического взаимодействия между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и телерадиокомпанией «Мир». По итогам встречи были подписаны соглашение о сотрудничестве в области информационной политики между МИД Туркменистана и МТРК «Мир», а также соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, и МТРК «Мир».

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