Состоялось заседание туркмено-корейской межправительственной комиссии

Диверсификация сотрудничества по широкому спектру направлений стала ключевой темой онлайн заседания Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и дальнейшие шаги по расширению двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На переговорах корейские партнеры подчеркнули привлекательность туркменского рынка благодаря режиму наибольшего благоприятствования для иностранного капитала и политике «открытых дверей». Члены комиссии с корейской стороны подчеркнули готовность к продолжению партнерства и участию в осуществляемых в Туркменистане проектах национального и регионального значения.

Среди перспективных направлений сотрудничества были названы транспортная сфера, строительство, текстильная промышленность, наука, образование, здравоохранение. Также были обсуждены предложения о налаживании связей между товарно-сырьевыми биржами двух стран и проведении на регулярной основе выставок, конференций, деловых встреч и форумов. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

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