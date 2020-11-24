Представители ЮНИСЕФ провели онлайн-переговоры с туркменскими педагогами и медиками

Представители ЮНИСЕФ в Туркменистане провели рабочие онлайн-встречи со специалистами туркменских сфер образования и здравоохранения. Стороны обсудили реализацию мер, предусмотренных в Национальной стратегии по раннему развитию детей в Туркменистане на 2020-2025 годы.

Особое внимание на этих встречах было уделено проблемам развития детей с ограниченными физическими возможностями и предоставлению им качественных образовательных услуг. В этой связи было отмечено, что Туркменистан, следуя национальным гуманистическим традициям и принципам, особое внимание уделяет поддержке детей с ограниченными физическими возможностями, на что направлен комплекс правовых гарантий, экономических и социальных мер. Также было подчеркнуто, что международное сообщество высоко оценивает проводимую Ашхабадом политику в этой области.

Стороны высказались за продолжение полезного обмена мнениями по вопросам укрепления здоровья и всестороннего развития юного поколения.

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