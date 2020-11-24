Туркменистан – участник конференции высокого уровня по Афганистану

Туркменистан принимает участие в двухдневной конференции высокого уровня по Афганистану, которая проходит онлайн в Женеве. Конференция собрала высокопоставленных представителей из более чем 100 стран мира и международных организаций. Туркменистан на встрече представляет вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Выступая на встрече высокого «Региональное сотрудничество по Афганистану», проводимой в рамках конференции, глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию Афганистана и стремится содействовать международным усилиям, нацеленным на укрепление государственности, экономической интеграции и благополучия народа Афганистана. Он подчеркнул, что Ашхабад, осознавая важность энергетики, транспорта, связи и коммуникации для развития Афганистана, активно работает над продвижением ряда крупных международных инфраструктурных проектов. В качестве примера были приведены усилия туркменской стороны по продвижению строительства газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также прокладки железнодорожных магистралей Туркменистан – Афганистан.

Министр иностранных дел также рассказал о шагах Туркменистана в рамках программы оказания гуманитарной помощи Исламской Республики Афганистан в 2020-2022 годах. Здесь правительство Туркменистана оказывает соседней стране содействие гуманитарного характера, в том числе посредством строительства ряда социальных объектов. Туркменистан построил школу в провинции Балх, сельскую больницу в провинции Фарьяб, родильный дом в провинции Герат.

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