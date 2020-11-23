Туркменистан и Афганистан обсудили вопросы водопользования

Туркменистан и Исламская Республика Афганистан провели в режиме онлайн четвертое заседание Координационной комиссии по водохозяйственным вопросам. С туркменской стороны во встрече приняли участие представители Государственного комитета водного хозяйства и Государственной пограничной службы Туркменистана, с афганской стороны – представители Министерства водных ресурсов и Национального управления водного регулирования.

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам взаимодействия профильных ведомств двух стран по согласованному использованию стоков рек Амударьи, Мургаба и Теджена. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в Центральной Азии основными источниками водных ресурсов являются трансграничные реки.

Участники встречи высказались за дальнейшее развитие сотрудничества между Туркменистаном и Афганистаном в области совместного использования трансграничных водных ресурсов в соответствии с положениями международного права и взаимного учета интересов сторон. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

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