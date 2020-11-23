На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 49 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 49 сделок на 22 миллиона 206 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты, Узбекистана и Афганистана приобрели авиационный керосин, автобензин и мазут топочный малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Автобензин (Сейидинского НПЗ) стал предметом сделок бизнесменов из Афганистана, а коммерсанты из России, ОАЭ и Турции приобрели полиэтилен высокой плотности. Кроме того, бизнесмены из России, ОАЭ, Турции, Пакистана, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Киргизии приобрели бесцветное листовое стекло, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, а также хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Турции, Пакистана и Армении закупили хлопчатобумажную пряжу на 22 миллиона 132 тысячи манатов.

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