Делегация Туркменистана принял участие в заседании Евразийской группы по противодействию финансирования терроризма

Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана приняли участие в режиме онлайн в 33-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Во встрече также приняли участие делегаций Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Стороны обсудили итоги работы государств-членов ЕАГ по минимизации рисков, вызванных пандемией COVID-19.

На заседании было подчеркнуто, что миротворческая политика Ашхабада, выступающего против любых проявлений терроризма и экстремизма, является важным фактором в борьбе с этими вызовами, представляющими серьезную угрозу всеобщей безопасности и стабильности. Также участники встречи отметили, что ЕАГ, будучи ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов, вносит весомый вклад в снижение угрозы терроризма, обеспечения прозрачности и безопасности национальных финансовых систем, а также вовлечение государств региона в международную работу по противодействию финансирования терроризма.

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