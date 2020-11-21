В штаб-квартире СНГ отметили юбилей туркменского нейтралитета

В штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в Минске посольством Туркменистана в Республике Беларусь была открыта выставка, посвященная 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Праздничную экспозицию составили произведения изобразительного искусства, фотоматериалы и книжные издания.

На открытии выставки первый заместитель Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский сердечно поздравил туркменский народ с 25-летием обретения страной статуса постоянного нейтралитета. Затем Постоянный Полномочный Представитель Туркменистана при уставных и других органах Содружества, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев подробно рассказал об экономических, социальных и политических успехах, достигнутых страной за период независимости.

В свою очередь Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий от имени ООН поздравила туркменский народ с национальным праздником – Днем нейтралитета и пожелала Туркменистану дальнейшего благополучия и процветания.

Также с поздравительной речью выступил Постоянный Полномочный Представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Юрьевич Грозов.

Участники церемонии открытия выставки смогли ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об истории туркменского народа, его богатой культуре и многовековых традициях, а также достижениях за период независимости. На мероприятии также был показан видеоролик, подготовленный посольством Туркменистана в Республике Беларусь.

В мероприятии по случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, заместитель начальника главного управления, начальник управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и Евразийской интеграции Министерства иностранных дел Республики Беларусь Виктор Денисенко, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая и глава представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Махым Оразмухаммедова.

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