Президент Туркменистана открыл жилой комплекс МВД имени Мяликгулы Бердымухамедова

Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл коттеджный комплекс МВД Туркменистана, которому постановлением Меджлиса (парламента) страны присвоено имя отца главы государства Мяликгулы Бердымухамедова.

Под аплодисменты собравшихся Гурбангулы Бердымухамедов перерезал символическую ленту и прошел в здание администрации комплекса, на стене которого установлен барельеф с изображением ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова. Глава государства осмотрел созданный здесь небольшой музей, посвященный Мяликгулы Бердымухамедову, где собраны архивные материалы, фотографии, копии различных документов, удостоверений, в том числе о государственных наградах и воинских званиях. На отдельном стенде размещены фотографии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова со своими родителями из семейного архива, а также рассказывающие об общественной деятельности отца туркменского лидера.

Выйдя из здания, Президент Гурбангулы Бердымухамедов посадил во дворе управления молодое дерево и осмотрел коттеджный комплекс. Строительство домов по заказу МВД осуществляет подведомственная строительная компания. Каждый двухэтажный коттедж, состоящий из пяти комнат, предусматривает все удобства, включая необходимые надворные постройки.

© TURKMENISTAN.RU, 2020