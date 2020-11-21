Представители туркменских СМИ приняли участие в вебинаре ОБСЕ

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал для туркменских журналистов онлайн-семинар «Современные инструменты коммуникации и их использование с учетом специфики цифрового информационного рынка».

На встрече международные эксперты рассказали участникам семинара об этапах развития электронных СМИ и росте конкуренции на медиарынке, в том числе и с вновь возникающими инструментами – блогами, социальными сетями и видеоканалами. Также состоялся обмен мнениями о том, как за годы цифровизации изменились формы подачи информации и ожидания потребителей информационного продукта.

На семинаре было подчеркнуто, что мощным инструментом, формирующим облик современных СМИ, является обратная связь, которая ускоряет взаимодействие всех слоев общества.

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