Состоялась онлайн-презентация книги президента Туркменистана, переведенной на японский язык

В Инженерно-технологическом университете имени Огузхана в Ашхабаде состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» на японском языке.

В мероприятии приняли участие сотрудники МИД Туркменистана, аккредитованные в Ашхабад иностранные дипломаты, главы национальных СМИ, ректоры, преподаватели и студенты ряда вузов.

В онлайн-режиме к церемонии присоединились руководители и представители японских вузов – университетов Токио, Цукубы и Китасато, сотрудничающих с туркменскими учебными заведениями, научная общественность дружественной страны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Хироюки Ямамото, выступая на презентации, отметил, что публикация книги главы Туркменистана на японском языке подтверждает высокий уровень двусторонних связей и является важным вклад в дальнейшее укрепление межгосударственного диалога.

На встрече также было подчеркнуто, что благодаря переводу книги «Духовный мир туркмен» на японский язык общественность дружественной страны получила больше возможностей для изучения Туркменистана, культуры и традиций народа страны.

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