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19.11.20 11:26

Туркменистан и ООН обсудили проблемы разоружения

Проблемы разоружения обсудили в ходе видеопереговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и генеральный директор отделения ООН в Женеве, генеральный секретарь Конференции по разоружению Татьяна Валова.

С туркменской стороны была отмечена важность укрепления международного сотрудничества в достижении всеобщей безопасности и подтверждена заинтересованность Ашхабада в продвижении Единой концепции безопасности.

В ходе переговоров подчеркивалось, что по инициативе Туркменистана при поддержке ООН в июне 2010 года в Ашхабаде прошла международная конференция по вопросам разоружения в Центральной Азии и бассейне Каспийского моря. В этой связи было выражено предложение туркменской стороны по созданию в регионе постоянно действующей платформы для политического диалога по разоруженческой проблематике.

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