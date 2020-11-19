Делегация Туркменистана приняла участие во встрече глав советов безопасности стран – членов СНГ

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, секретарем Государственного совета безопасности страны Чары Амановым приняла участие в восьмой встрече секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ, прошедшей онлайн. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы противодействия биологическим угрозам на пространстве СНГ, а также консолидации усилий в борьбе с пандемией коронавируса и минимизации ее социально-экономических последствий.

Отдельной темой встречи стало укрепление взаимодействия в области борьбы с современными угрозами в сфере информационной безопасности, а также укрепление потенциала государств в киберпространстве. В ходе обсуждения вопросов региональной стабильности руководители советов безопасности государств – участников СНГ подчеркнули необходимость дальнейшего сложения усилий в деле урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан.

В этой связи глава туркменской делегации отметил, что Туркменистан, руководствуясь принципами постоянного нейтралитета, принимает активное участие в налаживании мирной жизни в Афганистане и поддерживает межафганские переговоры по мирному урегулированию. Он также подчеркнул, что Туркменистан готов принять следующий раунд этих переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

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