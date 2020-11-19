|19.11.20 09:34
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Президент Туркменистана и эмир Катара провели телефонные переговоры
Вопросы развития двустороннего партнерства были обсуждены в ходе телефонного разговора между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и эмиром Государства Катар шейхом Тамимом Бин Хамадом Аль-Тани.
Стороны подтвердили стремление обеих стран к укреплению торгово-экономического партнерства и стимулированию деловых контактов в различных отраслях. В числе перспективных направлений взаимодействия были названы нефтегазовый сектор, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и текстильная индустрия, а также торговля и инвестиции.
Обменявшись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики, собеседники подчеркнули приверженность Туркменистана и Катара к развитию партнёрства в рамках международных организаций, где страны оказывают взаимную поддержку выдвигаемых предложений и инициатив.
В продолжение беседы также была затронута тема продолжающейся в мире пандемии коронавируса, ставшей серьезным вызовом для всего человечества. В этой связи стороны подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с распространением этой инфекции.
В ходе беседы туркменский лидер пригласил главу дружественного государства посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
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