|19.11.20 08:19
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Министры иностранных дел Туркменистана и Швеции провели переговоры
Широкий спектр двусторонних отношений обсудили в формате видеоконференции вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Швеции Анн Линде.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии контактов в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в рамках новой стратегии Европейского союза в Центральной Азии. Кроме того, стороны отметили актуальность укрепления контактов в рамках международных организаций, в частности, ООН и ОБСЕ. В числе перспективных сфер взаимодействия в ходе переговоров были названы верховенство права, гендерное равенство, права человека, образование, наука и высокие технологии.
Особое внимание главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Швеции уделили консолидации усилий двух стран в противодействии пандемии коронавируса нового типа.
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