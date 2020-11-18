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18.11.20 10:40

Вузы Туркменистана и России расширяют взаимодействие

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана подпишет меморандум о взаимопонимании с Каспийским институтом морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, являющимся филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта».

Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ в соответствии с законом Туркменистана «О международных договорах Туркменистана» разрешает ректору туркменского вуза подписать этот меморандум.

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