Депутаты Меджлиса Туркменистана приняли участие в вебинаре по вопросам здравоохранения в период пандемии

Представители Меджлиса (парламента) Туркменистана приняли участие в вебинаре, организованном Межпарламентским союзом (МПС). Встреча посвящена вопросам охвата населения услугами здравоохранения в период COVID-19 и лучшим парламентским практикам в данном направлении.

На повестку дня видеофорума были вынесены вопросы, связанные с реализацией положений принятой МПС резолюции «Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году: роль парламентов в обеспечении права на здоровье».

Представители туркменской стороны отметили, что Туркменистан добился значительных успехов в области охраны здоровья населения, что является приоритетом государственной политики Ашхабада. В частности, было подчеркнуто, что наряду с работой по модернизации материально-технической базы здравоохранения в стране предпринимаются комплексные шаги по профилактике заболеваний, упрочению в обществе принципов здорового образа жизни и вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Также было отмечено, что, развивая взаимодействие с ВОЗ и другими специализированными учреждениями ООН, Туркменистан выступает с инициативами, направленными на наращивание регионального и глобального партнёрства в научно-медицинской сфере и консолидацию усилий в решении актуальных проблем современности.

В завершение вебинара его участники высказались за продолжение сотрудничества, призванного способствовать укреплению межпарламентских связей и обмену передовым законотворческим опытом.

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