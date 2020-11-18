Туркменистан принял участие в министерской встрече «Центральная Азия – Европейский союз»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в 16-й министерской встрече «Центральная Азия – Европейский союз» прошедшей в формате видеоконференции.

В заседании также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Участники встречи обсудили ключевые вопросы политического, экономического и гуманитарного взаимодействия Центральной Азии и Евросоюза, а также выразили приверженность партнерству, нацеленному на поддержание мира, безопасности и устойчивого развития. Особое внимание было уделено проблемам профилактики пандемии COVID-19 и преодолению ее социально-экономических последствий.

Выступая на заседании, глава МИД Туркменистана изложил позицию туркменской стороны по реализации стратегии ЕС для Центральной Азии. Он предложил конкретизировать действия по практической реализации данной стратегии, включая разработку Дорожной карты сотрудничества на 2021 год. Среди приоритетных направлений сотрудничества были названы здравоохранение, устойчивая энергетика, транспортной сообщение и охрана окружающей среды.

Участники переговоров отметили важность прогресса, достигнутого в области верховенства права, гендерного равенства и универсальных прав человека. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в таких областях, как управление границами и водными ресурсами, а также содействие торговле и экономической интеграции во время пандемии COVID-19, где ЕС оказывает важную финансовую и техническую помощь.

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