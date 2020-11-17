В Ашхабаде чествовали активистов молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули

В ашхабадском Центре общественных организаций состоялось чествование активистов Молодежной организации имени Махтумкули, приуроченное ко дню ее образования – 16 ноября 1991 года.

Государственная молодежная политика неразрывно связана с деятельностью молодежной организации страны, которая объединяет свыше 900 тысяч членов и является самым крупным общественным объединением в стране, выражающим интересы молодых граждан. Главная задача организации – воспитание физически и духовно развитых патриотов своей страны.

В Туркменистане стало доброй традицией в день образования молодежной организации чествовать молодых людей за достойный вклад в укрепление государственного суверенитета и социально-экономическое развитие страны, успехи в труде и творчестве. В нынешнем году соответствующими свидетельствами и ценными подарками от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были награждены 47 человек из всех регионов страны и города Ашхабада. Среди них преподаватели, аспиранты, студенты вузов, школьники, участники творческих коллективов, журналисты, работники различных министерств и ведомств.

По случаю нынешнего торжества в Центре общественных организаций была организована выставка, посвященная достижениям Туркменистана, а также состоялись выступления творческих коллективов.

© TURKMENISTAN.RU, 2020