МИД Туркменистана и Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовали лекцию по энергетической дипломатии

МИД Туркменистана и Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовали онлайн-лекцию «Энергетическая дипломатия: международный опыт» для преподавателей и студентов туркменских вузов – Института международных отношений, Государственного энергетического института и Международного университета нефти и газа.

В лекции приняли участие профессор МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин, международный эксперт из России Римма Субханкулова и международный эксперт из Сербии Александр Ковачевич. В ходе встречи был представлен обзор международных приоритетов в энергетическом секторе и анализ мировых тенденций и стратегий в данной области.

Эксперты особое внимание уделили проблемам обострения ресурсной конкуренции и безопасности энергетических поставок как критическому аспекту энергетической дипломатии. Также лекторы рассказали об особенностях торговых взаимоотношений в нефтегазовом секторе между Центрально-Азиатским регионом, СНГ и КНР.

© TURKMENISTAN.RU, 2020