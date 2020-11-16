На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено сделок более чем на 9 миллионов долларов

Общая сумма сделок на минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила 9 миллионов 567 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы и Афганистана приобрели авиационный керосин, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо и индустриальное масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ также закупили карбамид (ОАО “Туркменсенагат экспорт-импорт”) и полиэтилен, а коммерсанты из Великобритании – автобензин ЕСО-93 (ГК “Туркменгаз”). Также предпринимателям из России, США, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, джинсовая ткань, крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 27 миллионов 42 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК “Туркменгаз”), ковры ручной выработки и хлопок-волокно на 79 миллионов манатов.

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