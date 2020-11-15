Британский посол прочитал туркменским студентам лекцию о нейтралитете Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Туркменистане Хью Филпотт в формате онлайн прочитал студентам ряда вузов страны лекцию, посвященную 25-летию туркменского нейтралитета. Поздравляя студентов с этим важным событием, британский полпред подчеркнул актуальность внешней политики Туркменистана и его усилий по обеспечению мира в регионе, обсуждению и разрешению конфликтных ситуация мирными средствами. Он подчеркнул, что дипломатический подход является главным инструментом укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В ходе встречи посол дал характеристику туркмено-британским отношениям, особо отметив ключевые сферы взаимодействия, такие как энергетика, образование, наука, технологии и изменение климата. Также британский посол и студенты обсудили традиции туркменской национальной культуры. © TURKMENISTAN.RU, 2020