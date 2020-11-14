|14.11.20 09:49
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Билборды в Минске рассказывают о Туркменистане
На главных магистралях Минска билборды транслируют видеоподборку сюжетов о Туркменистане. Акция, организованная при содействии туркменского дипломатического представительства в Республике Беларусь, посвящена юбилейной дате – 25-летию обретения Туркменистаном статуса нейтрального государства.
Благодаря представленным видеосюжетам жители и гости белорусской столицы получили возможность больше узнать о культурных ценностях, традициях и обычаях Туркменистана, а также достижениях страны в сфере политики, экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, искусства и спорта.
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