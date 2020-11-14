Президент Туркменистана открыл новую областную инфекционную больницу

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия новой инфекционной больницы на 200 мест в селе Ызгант Геокдепинского этрапа (района).

Современное лечебное учреждение возведено в рамках масштабного проекта по формированию нового административного центра Ахалского велаята (области). Больница, оснащенная в соответствии с международными стандартами, может принять на лечение 200 пациентов. Одно- и двухместные комфортабельные палаты оборудованы отдельными гигиеническими комнатами.

Помимо стационарных отделений, в структуру инфекционной больницы входят лаборатория, функционально-диагностическое отделение, отделение хирургии, реанимации и акушерства, а также физиотерапевтическое и диспансерное отделения. Все они оснащены современным медицинским оборудованием, произведенным в Германии, Швеции, Италии, Франции, Японии, США.

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