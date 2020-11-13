Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Израиля

В Иерусалиме состоялась церемония вручения верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Израиле Тойлы Комекова президенту Государства Израиль Реувену Ривлину.

В ходе церемонии израильский президент передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравления в связи с 25-летием туркменского нейтралитета и выразил наилучшие пожелания в адрес туркменского народа. Глава Израиля отметил важный вклад политики позитивного нейтралитета, проводимой Ашхабадом, в продвижение мира, стабильности и безопасности на региональном и международном уровнях.

В свою очередь, посол Комеков передал приветствия и наилучшие пожелания Гурбангулы Бердымухамедова президенту и народу Государства Израиль. В ходе беседы была выражена заинтересованность сторон в дальнейшем продвижении туркмено-израильского партнерства в различных отраслях межгосударственных отношений.

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