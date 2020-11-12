Туркменские парламентарии приняли участие в Форуме ООН по управлению Интернетом

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана приняли участие в режиме онлайн в парламентской встрече в рамках ежегодного совещания Форума ООН по управлению Интернетом (IGF). Участники встречи обсудили роль интернет-технологий в улучшении качества жизни людей и, в частности, коммуникационных возможностей в эпоху пандемии COVID-19.

Также в ходе встречи был обсужден передовой опыт совершенствования законодательной базы государств для эффективного управления Интернетом на национальном уровне. В этой связи было отмечено, что в настоящее время в Туркменистане ведется работа по переходу на цифровую экономику, в том числе в области законодательного обеспечения цифровизации различных аспектов жизни государства и общества.

В числе главных задач, стоящих перед Туркменистаном, было названо создание благоприятных условий для развития IT-компаний и применение IT-технологий в улучшении процессов адаптации людей к условиям современной жизни.

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