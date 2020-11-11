Президент Туркменистана принял участие в открытии объектов 16-й очереди застройки Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю открытия крупного жилого массива, построенных в рамках 16-й очереди застройки Ашхабада.

В западной части туркменской столицы вырос благоустроенный район с красивыми высотными жилыми домами и необходимой социальной инфраструктурой. В рамках 16-й очереди застройки Ашхабада здесь возведены шесть 48-квартирных и десять 72-квартирных двенадцатиэтажных жилых домов повышенной комфортности, где новоселье справили более 1000 семей.

В новом жилом массиве создана и современная автодорожная инфраструктура. Проложены новые дороги общей протяженностью более 5 километров с необходимыми техническими системами, подземными пешеходными переходами и остановками пассажирского транспорта. Прилегающая к объектам территория полностью благоустроена и озеленена.

Среди объектов 16-й очереди застройки столицы и монумент «Туркменский алабай», установленный в центре дорожной развязки на главном проспекте Ашхабада – имени Махтумкули. Высота статуи собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров.

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