Глава МИД Туркменистана провел переговоры с исполнительным директором УНП ООН

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по видеосвязи с исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН), генеральным директором отделения ООН в Вене Гедой Фатхи Вали.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и эффективность сотрудничества Туркменистана с УНП ООН. Туркменская сторона выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия по борьбе с организованной преступностью, международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

В этой связи была подтверждена твердая позиция Ашхабада в деле продвижения региональных и глобальных антинаркотических усилий, в том числе посредством Центральноазиатского регионального информационного центра. Также стороны обсудили практические шаги по имплементации совместной «дорожной карты» и наметили совместные мероприятия на 2021 год.

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